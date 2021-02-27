«Погналась за журавлём». Тренер прокомментировал выступление Татьяны Сориной в скиатлоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок Татьяна Сорина шла в группе лидеров в классической части дистанции, но не смогла продолжить борьбу за медали коньковым ходом, став в итоге восьмой.

«Сразу было понятно, что с первого круга будет высокий темп и Йохауг будет убегать, а претенденты на медали должны за ней цепляться. Татьяна сказала: „Давай, может, поспокойнее начну, а потом буду разбегаться?“ Я ей ответил: „Ну, можно, но тогда ты будешь бороться за пятые-шестые-восьмые позиции“. Вчера ещё поговорили с Каримом Халили. Спросил у него: „Как лучше сделать? Твоё мнение“. Он сказал: „Бежать за Йохауг, надо бороться за первое место“. Наверное, её это так смотивировало.

Стремление отличное, попыталась поддержать темп лидеров, переобулась в борьбе за третье место. Но всё-таки не хватило функционала. Здесь очень длинный и тяжёлый подъём. Таня в этом году сильно добавила, но не настолько, чтобы за этими девочками убегать в длинный подъём. Плюс для неё это первая «пятнашка» за последние три года, наверное. Поэтому результат удовлетворительный. Конечно, хотели и боролись за более высокие места, но так сложилось. Она погналась за журавлём, но, в принципе, правильно делала.

Сегодняшнее состояние не позволяло бороться россиянкам с первой тройкой. Возможности Татьяны на данный период времени пока не позволяют вывозить в подъём, тем более с таким бешеным темпом с самого старта. Всё-таки она любит начинать поспокойнее. Конечно, наш лидер Непряева находится не в том состоянии. Ребята, ну ей только 1 февраля гипс наложили. Невозможно после этого показать отличный результат, тем более на такой трассе. Наташа любит более скоростные трассы. По Ступак ничего не могу сказать — лучше спросить у её тренера. А Кирпиченко для себя пробежала выше всяких похвал.

Не считаю, что у Тани не та форма. Считаю, что она подошло к чемпионату мира в оптимальной форме. Но вот эта тактика побороться за тройку сильнейших и начать на все деньги с лидерами сыграла злую шутку на коньковой части, и в итоге она боролась только за восьмое место. Ну да, наверное, при другой тактике могла она побороться за четвёртое-пятое-шестое место. Но что четвёртое, что восьмое — это равнозначные места. А так попыталась, на будущее уже знает, как бегать скиатлон.

Состав на командный спринт? Как решит тренерский штаб. По поводу Татьяны ситуация такая: скажут — побежит, а не скажут — будет на коньковую гонку готовиться. Всё-таки у нас есть боевой состав, который уже не раз бегал и показывал свою состоятельность. Девчонки уже друг друга чувствуют хорошо. Я говорю о Ступак и Непряевой. Но если кто-то из этих девчонок скажет, что не готов, Таня заменит", — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».