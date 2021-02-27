Юлия Ступак: могу подразогнаться — на это надежда

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Ступак заняла 11-е место, около двух минут проиграв победительнице, норвежке Терезе Йохауг.
«Был очень хороший настрой. С первых метров было тяжело, будто нахожусь под грузом. Но во второй части поработала хорошо, отпустило.
Достаточно слабый результат, но знаю, что есть ещё резерв. Могу подразогнаться — на это надежда. Понимала, что это первая «пятнашка» за несколько лет. Раньше не ориентировалась на такую дистанцию, а сейчас начинаю к ней приглядываться, прорабатываю тактические моменты. Есть над чем работать, но неплохо.
Обожаю командный спринт. Только надо с Непряевой отработать нашу передачу. Надеюсь, завтра всё будет совсем по-другому, по крайней мере, ощущения хорошие.
Готова дальше тренироваться без отдыха. Очень хочется медальки. Главное – на пенсию не заглядывать? Нет-нет, на пенсию пока не заглядываю. И в декрет тоже пока нет", — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
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