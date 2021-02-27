Татьяна Сорина объяснила, почему она отстала от соперниц во второй части скиатлона

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Татьяна стала лучшей из россиянок, финишировав восьмой. Отметим, что Сорина смогла поддержать скорость лидеров на классической части дистанции, приехав на пит-стоп четвёртой. Но в свободном стиле бороться за медали россиянка уже не смогла. Победу в гонке одержала норвежка Терезе Йохауг.
«На первом круге мне было более чем комфортно, шла нормально. Тяжеловато стало, наверное, на верхушке второго круга, в последнем подъёме. Но не так, чтобы я шла на зубах. Терпела. Самый тяжёлый момент был на коньке, когда я переобулась. Свело надкостницу, стало очень тяжело, и я значительно сбавила темп. Отстала от соперниц сразу.
Когда видела падающими норвежку и шведку, моей первой мыслью было не упасть с ними, объехать, устоять. Я там не радовалась ничему. Главным было устоять там.
Возможно, у меня сегодня лучше ехали лыжи, чем у соперниц. Плюс я сидела в потоке за ними, поэтому позже вставала после спусков. Лыжи работали хорошо, особенно классические.
При другой тактике гонка могла для меня сложиться иначе, но в первую очередь для меня это была хорошая тренировка. Мне надо было попробовать этот темп, чтобы в будущем бороться за медали. По-другому никак. Для меня это, наверное, первый скиатлон за пять-шесть лет. В жизни я всего два скиатлона бежала, в юниорском возрасте, на каком-то российском уровне. Поэтому первая „пятнашка“ на таком уровне — для меня это здорово. В принципе, хороший результат. Конечно, хотелось бы минимум за топ-6 побороться, но сегодня не получилось.
В принципе, сегодня у меня было хорошее состояние. Думаю, с каждой гонкой будет только лучше. Изначально было такое, что мы хотели бежать командный спринт. Сейчас я думаю, что лучше подготовиться к коньковой гонке. Но если поставят в спринтерскую эстафету, я с удовольствием побегу. Готовились ко всем гонкам», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
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