Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки ЧМ, которые установила

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки чемпионата мира, которые она установила.
«Была большая дискуссия по поводу Спицова и Белова. Наверное, с полчасика боролись тренеры за своих спортсменов. Я выдвинула такое решение, так как мы ранее договаривались, что должны каждому спортсмену дать возможность хотя бы в одной гонке пробежать. Я сказала: „Кто занимает место ниже шестого, тот на следующую гонку точно не выставляется“. Таким образом, у нас получилось, что Спицов — мимо. Юрий Викторович говорит, что Денис сник, но, мне кажется, несправедливо отрезать других спортсменов от участия в чемпионате мира ради того, чтобы кто-то продышался», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
В скиатлоне за сборную России побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Евгений Белов.
- 27 февраля 2021
-
15:32
-
15:23
-
15:22
-
15:08
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
14:27
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
13:56
-
13:51
-
12:20
-
11:53
-
10:40
-
10:02
-
09:22
-
08:00
-
00:59
-
00:34
-
00:11
- 26 февраля 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:16
-
22:50
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
20:29
-
19:51
-
19:11
-
18:42
-
18:26