Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки ЧМ, которые установила

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки чемпионата мира, которые она установила.

«Была большая дискуссия по поводу Спицова и Белова. Наверное, с полчасика боролись тренеры за своих спортсменов. Я выдвинула такое решение, так как мы ранее договаривались, что должны каждому спортсмену дать возможность хотя бы в одной гонке пробежать. Я сказала: „Кто занимает место ниже шестого, тот на следующую гонку точно не выставляется“. Таким образом, у нас получилось, что Спицов — мимо. Юрий Викторович говорит, что Денис сник, но, мне кажется, несправедливо отрезать других спортсменов от участия в чемпионате мира ради того, чтобы кто-то продышался», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

В скиатлоне за сборную России побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Евгений Белов.