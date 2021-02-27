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Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки ЧМ, которые установила

Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки ЧМ, которые установила
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о принципах отбора на гонки чемпионата мира, которые она установила.

«Была большая дискуссия по поводу Спицова и Белова. Наверное, с полчасика боролись тренеры за своих спортсменов. Я выдвинула такое решение, так как мы ранее договаривались, что должны каждому спортсмену дать возможность хотя бы в одной гонке пробежать. Я сказала: „Кто занимает место ниже шестого, тот на следующую гонку точно не выставляется“. Таким образом, у нас получилось, что Спицов — мимо. Юрий Викторович говорит, что Денис сник, но, мне кажется, несправедливо отрезать других спортсменов от участия в чемпионате мира ради того, чтобы кто-то продышался», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

В скиатлоне за сборную России побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

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