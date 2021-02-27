Лыжницы Непряева и Ступак выступят в женском командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной России определился с составом на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В гонке примут участие россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак, сообщает ТАСС.



Командный спринт состоится 28 февраля, начало полуфиналов – в 13:00 по московскому времени, финалы начнутся в 15:00.



Напомним, сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира состоялся женский скиатлон. Ступак финишировала 11-й, Непряева пришла к финишу 16-й. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг.



В первые дни чемпионата мира было разыграно пять комплектов наград. В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока остаётся без наград.

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