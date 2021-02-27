Панжинский: против лома нет приёма. Большунов сегодня оказался нашим «золотым ломом»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).



«Мы видели эмоции Большунова на финише. Переживали, очень ждали побед. Главное, в каком стиле он это сделал — пять норвежцев вокруг. Очень изящно и красиво. В одно время показалось, что силы покинули Александра, но, возможно, он своим видом обманул остальных. Самое грамотное, что Большунов на последних двух кругах задал высочайший темп, измотал Иверсена и Клебо.



После первой гонки норвежцы начали раздавать какие-то не совсем приятные комментарии в адрес Большунова. А сегодня всей командой пытались, но ничего не вышло. Против лома нет приёма. Александр сегодня оказался нашим «золотым ломом», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Девушка Большунова заплакала от радости после его победы в скиатлоне на ЧМ