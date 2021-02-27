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Бессмертных: Большунов сделал невозможное! Норвежцев пять, но Саша самый лучший на планете

Бессмертных: Большунов сделал невозможное! Норвежцев пять, но Саша самый лучший на планете
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

На последних километрах и даже метрах дистанции Большунов обыграл Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера, а ранее отцепил ещё трёх норвежцев — Йоханнеса Хёсфлота Клебо, Эмиля Иверсена и Сьюра Рёте.

«Такая гонка – круто! Большунов сделал невозможное! Делал всё что в его силах. Он один, а норвежцев – пятеро, но Саша сильнее, он показал, что он самый лучший и сильный лыжник на планете. Надеемся, в классике он тоже возьмёт золото», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием
Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?
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