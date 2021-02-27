Бородавко: то, что Большунов сделал на последнем подъёме, — это просто фантастика

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне а чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Не так легко всё это было пережить, поскольку гонка была как качели. Я очень сильно боялся, что после рывков, которые были на третьем круге конькового хода, Большунов закислится и ему может не хватить сил. Но Саша разложил силы правильно. То, что он сделал на последнем подъёме, — это просто фантастика. Это одна из лучших гонок. Думаю, она войдёт в историю. По красоте и драматизму я ничего подобного не видел.

Большунов пытался скинуть Клебо на коньковой части, когда делал эти ускорения. Всё получилось, сумел выдержать. Думаю, Клебо всё-таки не поверил, что у Александра хватит сил до финиша, учитывая вчерашний спринт. Но мы видим, что сегодня это совсем другой Большунов. В дистанционных гонках он на сегодня лучший.

Я видел, как шёл Большунов за Холундом. Видел глаза. Они были достаточно ясные, что означало, что он всё контролировал. Ему было это на руку, что не только он лидировал. То есть Саше ещё помогли сделать отрыв от Клебо.

С победой всех, кто верил, кто ждал. Поздравляю всю Россию. Это большой праздник для всех нас. Мы этого долго ждали, и это дорогого стоит. Но чемпионат только начинается. Будем надеяться, что медали ещё будут. Выдохнет ли Большунов после первого золота? Есть цели, к этим целям нужно идти, покорять. Александр — очень честолюбивый спортсмен, выходит на старт побеждать.

Как проведём остаток дня? Всё по традициям. Не нами эти традиции придуманы, не нам их нарушать. У чемпиона всё по графику. Будет восстановление, массаж, то есть подготовка к завтрашнему дню. Сегодняшняя медаль — хорошо, здорово, эмоции зашкаливают. Но впереди новые гонки. Это не последняя гонка, где можно расслабиться. Полный контроль и концентрация на следующих гонках", — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».