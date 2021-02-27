Рочев: норвежцы ничего не смогли противопоставить силе и интенсивности Большунова

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев — младший прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне.



«Хочу всех поздравить с победой! По накалу страстей всё было очень горячо. Да и гонка была интересная. Возникали смутные моменты, когда Саша Большунов был впереди всех. Зная его силу и выносливость, сомнения были, но небольшие. Большунов сделал всё правильно. Когда оказался в коньковой части в окружении пяти человек, он взял их силой и ходом, интенсивностью. Он просто их претерпел.



Решающий момент — не последний круг. Его выделить сложно, потому что всю дистанцию он держал свой темп. Когда сильный спортсмен его держит, а для других он некомфортный, любой, кто идет сзади, сомневается в своих силах. Все привыкли в одном темпе работать, а тут он завышен. Более чем уверен, что норвежцы в тот момент, когда Саша лидировал вторую часть, а они шли не своим темпом, начали сомневаться. Это было видно, когда начали отваливаться Иверсен и Клебо. Они ничего не смогли противопоставить его ходу.



Холунд вышел вперёд, из последних сил пытался что-то изобразить, понимая, что Саша потратился больше. Холанд тоже шёл не своим ходом, и Большунов на последнем подъёме перед стадионом ушёл вперёд. Саша изначально переиграл всех, предложив свой сценарий и завышенный темп», — сказал Рочев беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?