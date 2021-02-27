Турышев: Сорин сказал, что за такую победу Большунову можно и Героя России дать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как в команде реагировали на победу Александра Большунова в скиатлоне чемпионата мира.



«Эмоции переполняют. Саня — огромный молодец. Как правильно сказал Егор Сорин в рацию после гонки, за такую победу можно и Героя России дать. Он остался единственным из наших среди пятерых норвежцев. Даже шестерых — плюс ещё Масгрейв, который живёт и тренируется в Норвегии. Мы опасались, что они, не дай бог, предпримут какие-то тактические действия. Слава богу, Саша просто показал высший пилотаж.



Вся команда очень рада. Это первая золотая медаль за два последних чемпионата мира. Надеюсь, все ребята вздохнут с облегчением. Может быть, какой-то груз ответственности немного спадёт и в следующих гонках девушки и парни покажут результаты ещё лучше.



Мы заметили, что Большунову было тяжело, когда вперёд выходил Холунд. Я как раз стоял на той точке, где он начал ловить этот кризис. Всеми силами мы старались его поддержать. Там, где был питательный пункт, он уже подъехал вплотную к Холунду. Мы уже поняли, что Саша постарается сделать максимум в этой ситуации, чтобы ему досталась победа.



Сегодня сервис сработал просто на ура. Уже женская гонка показала, что у нас лыжи одни из лучших. Сложности особо не возникли. Если у нас победа, значит, всё с лыжами было хорошо», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?