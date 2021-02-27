Якимушкин: я бы точно не доехал с группой лидеров

Российский лыжник Иван Якимушкин, занявший 8-е место в скиатлоне на чемпионате мира, после гонки прокомментировал своё выступление.
В течение первой, «классической» половины дистанции Якимушкин шёл в группе лидеров, но после смены лыж не смог поддержать их темп.
«Когда мы переобулись, пошли вместе с ребятами. Темп был достаточно комфортный, но, когда началась огромная гора, ребята не сбавили. Как пошли с начала горы, так и шли до самого верха. Честно говоря, видимо, мои мышцы не были готовы, после первых 200 метров они уже сильно налились. Я понимал, что если пойду дальше за ребятами, то не выдержу. Мог выдержать круг-полтора, а потом очень-очень сильно откатиться. Был выбор – или чуть отпустить и бороться, оставаясь хотя бы в первой десятке, или же отпустить. Но я бы точно не доехал с первой группой. Надо работать», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
Россиянин добавил, что считает для себя результат не очень удачным: «На чемпионате мира есть четыре места — первые три и все остальные. Десятые-двадцатые — это уже не имеет значения. Да, я поборолся. Когда отпускал группу, понимал, что уже делаю тренировку и нужно подготовиться, чтобы быть более сильным и выйти, показать достойный результат. В принципе, тренировкой доволен. Смог выиграть финиш во второй группе. Всё равно была неплохая концовка для меня. Есть что-то приятное в сегодняшней гонке».
- 27 февраля 2021
-
17:47
-
17:46
-
17:39
-
17:29
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:42
-
16:29
-
15:32
-
15:23
-
15:22
-
15:08
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
14:27
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
13:56
-
13:51
-
12:20
-
11:53
-
10:40
-
10:02
-
09:22
-
08:00
-
00:59
-
00:34