Большунов: уже на финише наворачивались слёзы, я понял, что это чемпионство

Александр Большунов, ставший чемпионом мира в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе, рассказал о тактике, принесшей ему победу.



«Начинал делать протяжки уже с первого круга. Понимал, что только таким образом сегодня смогу добиться победы. Соперники очень сильные, и, если не пробовать, это чревато разборками на финише. Поэтому приходилось на протяжении всех 30 километров — даже 31-го — постоянно работать в темпе. На коньковой части с самого начала делал спринтерские рывки, чтобы как-то немного растянуть норвежцев. Рад, что получилось. Эта тактика реально принесла мне звание чемпиона мира. Ещё на сборе перед чемпионатом мира у меня были планы, какую тактику применять. Рад, что она сработала.



Шёл впереди и даже не оглядывался? Оглядываться — это тратить лишние силы. Поэтому если работать впереди, то только без оглядки. Если дёргаться, то только дёргаться конкретно, чтобы мало кто мог поддержать ускорение. Главное ускорение уже было на последнем круге, и оно сработало.



Я реально сказал себе, что никому не должен отдать победу. На финишной прямой уже всё было под контролем. Главным было аккуратно проехать спуски. Понимал, что вот оно, звание чемпиона мира. Просто нужно было докатиться до финиша без всяких суетливых движений, что и сделал. На финише уже наворачивались слёзы: я понял, что это чемпионство. Цель достигнута, ступенька покорена. Надеюсь её дальше поддержать», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?