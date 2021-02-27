Бородавко: Большунов очень рисковал, когда уходил на финиш по самому маленькому радиусу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о тактике Александра Большунова в победном скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Сомнения есть всегда, норвежская команда – самая сильная, они не выходили вперёд, полностью контролировали Александра. А он всё сделал грамотно – сделал первый рывок и небольшую дырку. На втором рывке Клебо не поверил, что Александр сможет выдержать и включился в борьбу достаточно поздно и ничего не мог сделать – отрыв уже был.
После того, как Александр отцепил Клебо, была задача доехать до финиша и опередить дистанционщиков, которые не обладает такой скоростью.
В конце, когда Александр ненадолго отдал лидерство, он стиснул зубы? Мы видели, что лыжи у него были лучшие, и на спуске он имел преимущество. Когда отрыв был две секунды, то сомнений, что заключительный подъём они начнут вместе, у меня не было.
Александр очень сильно рисковал, когда на последний вираж уходил по самому маленькому радиусу, а в итоге просто объехал Холунда по малому радиусу. Драматизма хватало везде», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 27 февраля 2021
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