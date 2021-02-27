Клебо – о победе Большунова: сегодня выиграл лучший
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал итоги скиатлона. Он занял четвёртое место в не самой любимой для себя дисциплине на чемпионате мира и выглядел очень расстроенным после финиша. А победу одержал россиянин Александр Большунов.
«Была неплохая гонка, темп был довольно высоким. Результат вроде и неплохой, но, конечно, я должен был бороться за подиум. Так получилось, что я оказался недостаточно силён для этого. Большунов же был очень силён. Ну что сказать, сегодня выиграл лучший.
Будем завтра бороться в командном спринте. Будет интересное соревнование. Пока не знаю, кто будет моим партнёром – узнаю вечером, но мы приложим максимум усилий», — сказал Клебо в эфире телеканала «Матч ТВ».
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