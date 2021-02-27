Крюгер: думал, это мы будем дёргать Большунова, а получилось наоборот

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал итоги скиатлона. Он занял второе место, уступив на финише россиянину Александру Большунову.



«Гонка получилось быстрой. До старта я думал, что мы будем дёргать Большунова, но это он нас проверял снова и снова. То, что он делал сегодня, — это что-то запредельное. Почти всю гонку он просеивал группу. Шёл так быстро, что у нас даже шансов не было», — приводит слова Крюгера NRK.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км



1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.

6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.

8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…

18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…

23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.