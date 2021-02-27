Большунов: уже неделю не захожу в телефон, сегодня отвечу только близким
Александр Большунов, ставший победителем скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, рассказал, что предельно сосредоточился на подготовке к мировому первенству, и максимально отрезал себя от внешнего мира.
«После финиша скиатлона телефон в руки пока не брал. Между прочим, уже неделю не захожу туда. Что там происходит, не знаю. Я сейчас без связи. Конечно, сегодня отвечу близким, но и только», — пояснил Большунов в эфире «Матч ТВ».
Для россиянина сегодняшнее золото стало первой победой на чемпионатах мира в карьере. Незадолго до старта мирового первенства 24-летний лыжник простудился, из-за досрочно завершил подготовительный сбор российской сборной в Италии, и раньше остальных прибыл в Оберстдорф.
Большунов: семь дней назад не знал, смогу ли выступать на чемпионате мира
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