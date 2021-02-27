Завьялова — о победе Большунова: он шёл к этому, и боженька его наградил!

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«Что тут комментировать? Даже слов нет (смеётся)! Просто хочется сказать спасибо Саше, что подарил нам такую победу. Он шёл к этому и боженька его наградил!

Решающий момент в гонке — весь отрезок с коньковым ходом. В первой, классической части все идут и не расходятся. Были, конечно, дергания, но основа — конёк. Когда произошёл отрыв от группы. И когда тройка отвалилась от Клебо с Иверсеном, я уже сразу сказала, что они ушли. Если отстали один раз, то и на последнем отставание будет расти.

Вообще, было видно, что Большунов шёл с пределом последний круг. Но это мы смотрим, а Саша сказал, что всё контролировал. У него отлично работали лыжи. Спусковая часть большая и он понимал, что сможет накатить Холунда и держал всё под контролем. Понимал, что впереди ещё один подъём, сохранил силы и идеально разложил гонку», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.