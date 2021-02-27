Завьялова — о победе Большунова: он шёл к этому, и боженька его наградил!

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Что тут комментировать? Даже слов нет (смеётся)! Просто хочется сказать спасибо Саше, что подарил нам такую победу. Он шёл к этому и боженька его наградил!
Решающий момент в гонке — весь отрезок с коньковым ходом. В первой, классической части все идут и не расходятся. Были, конечно, дергания, но основа — конёк. Когда произошёл отрыв от группы. И когда тройка отвалилась от Клебо с Иверсеном, я уже сразу сказала, что они ушли. Если отстали один раз, то и на последнем отставание будет расти.
Вообще, было видно, что Большунов шёл с пределом последний круг. Но это мы смотрим, а Саша сказал, что всё контролировал. У него отлично работали лыжи. Спусковая часть большая и он понимал, что сможет накатить Холунда и держал всё под контролем. Понимал, что впереди ещё один подъём, сохранил силы и идеально разложил гонку», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 февраля 2021
-
19:05
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:06
-
18:01
-
17:53
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:46
-
17:39
-
17:29
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:42
-
16:29
-
15:32
-
15:23
-
15:22
-
15:08
-
15:03