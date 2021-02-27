Большунов в окружении пятерых норвежцев в скиатлоне. Видеообзор фантастической гонки

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия ), завершился мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов.
После смены лыж борьбу с Большуновым за медали вели только пятеро норвежцев и британец Эндрю Масгрэйв, которого не хватило на предпоследнем круге. На последнем круге в отрыв ушли Большунов, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер, они и разыграли медали.
Предлагаем вашему внимаю видеообзор гонки:
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км
1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.
6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.
8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…
18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…
23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.
- 27 февраля 2021
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