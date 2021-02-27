Губерниев: норвежцы хотели сожрать Большунова, но подавились

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением и эмоциями после победы Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам.
«Это огромная радость для всей страны! Когда мы видим, что вся Норвегия пыталась сожрать Большунова, но подавилась. В итоге Саша с ними расправился. Он, конечно, гениальный человек, абсолютно. Это видно и по его поведению на трассе, и по уму гонщика. Хочу поздравить Юрия Бородавко. Всегда приятно, когда тренер взлетает в таком грандиозном ученике. Хочется пожать руку чемпионам!
Я сейчас увидел Сашу на выходе со стадиона, и по тому, как он уходит, видно его стремление к завтрашней гонке. Абсолютный максималист! Уже сейчас он будет готовиться к завтрашней гонке, потому что он жадный до побед. И это здорово.
Мы готовимся к другим гонкам, чего ещё об Олимпиаде думать. Надеемся, что и другие наши ребята подтянутся. Мы видели не готового Белова, мы видели, как тяжело было Червоткину. Якимушкин дебютирует, пытается включаться. Большунов Большуновым, но всё-таки нужно поддерживать и других в команде.
Решающих моментов было несколько. Казалось бы, что Холунд набегал, но Саша выдержал. Да и лыжи были прекрасно готовы у нас. Мы обращаем внимание и на погоду, повезло с ней, да и трасса задержалась. Переживали, хватит ли сил Саше после простуды справиться с норвежцами. Да ему и не то, что хватило справиться, это норвежцам не хватило. Это поражение норвежцы приняли по делу, тем интереснее будет сражение в командном спринте. Они будут хотеть реванша, а мы будем стараться удержать позиции», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 февраля 2021
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