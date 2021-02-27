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Сергей Устюгов отказался бежать командный спринт на чемпионате мира

Сергей Устюгов отказался бежать командный спринт на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Перед командным спринтом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) у мужской сборной России возникла неожиданная проблема.

Сергей Устюгов, ставший пятым в личном спринте из-за сильных болей в ноге отказался бежать гонку. Вторым по очереди напарником Александру Большунову рассматривается Глеб Ретивых, но с ним не хочет бежать новый чемпион мира в скиатлоне. Есть шанс, что мужской командный спринт за сборную России побежит молодой Александр Терентьев. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Устюгов отказался, сейчас будем принимать решение. Сказал, что нога не держит на поворотах. Большунов не очень хочет бежать с Ретивых, потому что Глеб — чистый спринтер. Здесь очень сложная трасса. У нас ещё есть Терентьев, он тоже бегает дистанции. Посмотрим», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».

Мужской командный спринт на чемпионате мира пройдёт 28 февраля.

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