«Сделал то, что должен». В Госдуме отреагировали на победу Большунова на ЧМ
Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе гонки Большунов опередил пятерых норвежских лыжников и впервые стал чемпионом мира.
«Большунов всю жизнь катается на лыжах. Он сделал то, что должен. Я счастлив и благодарен ему за победу и за то, что он гордо несёт знамя сборной России. Причём тут норвежцы и их пресса, которая писала о нём гадости?! Обо мне каждый день пишут гадости. Что мне повеситься что ли? Александру спасибо! Правильно делает свою работу. Всем бы такого отношения — особенно биатлонистам», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием
Мощнейший финишный рывок нашего лыжника хочется пересматривать снова и снова!
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