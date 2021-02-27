«Сделал то, что должен». В Госдуме отреагировали на победу Большунова на ЧМ

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе гонки Большунов опередил пятерых норвежских лыжников и впервые стал чемпионом мира.

«Большунов всю жизнь катается на лыжах. Он сделал то, что должен. Я счастлив и благодарен ему за победу и за то, что он гордо несёт знамя сборной России. Причём тут норвежцы и их пресса, которая писала о нём гадости?! Обо мне каждый день пишут гадости. Что мне повеситься что ли? Александру спасибо! Правильно делает свою работу. Всем бы такого отношения — особенно биатлонистам», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.