Норвежский эксперт: Клебо поборолся бы за золото, если бы Большунов работал в одиночку

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд поделился мнением о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира.



«Думаю, что мы могли превзойти Большунова. Возможно, Норвегию подвела тактика, которая была использована против неё же. У нас были Холунд и Крюгер, которые шли в последнюю гору с Большуновым, а также Иверсен и Клебо, которые старались не отстать. Если бы Большунов выполнял работу в одиночку, Клебо мог бы присоединиться к группе лидеров. И тогда он смог бы бороться за золото», — приводит слова Аукланда VG.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км



1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.

6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.

8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…

18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…

23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.