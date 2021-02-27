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Норвежский эксперт: Клебо поборолся бы за золото, если бы Большунов работал в одиночку

Норвежский эксперт: Клебо поборолся бы за золото, если бы Большунов работал в одиночку
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский эксперт Фредрик Аукланд поделился мнением о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира.

«Думаю, что мы могли превзойти Большунова. Возможно, Норвегию подвела тактика, которая была использована против неё же. У нас были Холунд и Крюгер, которые шли в последнюю гору с Большуновым, а также Иверсен и Клебо, которые старались не отстать. Если бы Большунов выполнял работу в одиночку, Клебо мог бы присоединиться к группе лидеров. И тогда он смог бы бороться за золото», — приводит слова Аукланда VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.
6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.
8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…
18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…
23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.

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