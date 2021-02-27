Крюков: не ожидал от Большунова такого рывка на финише – как он это делает?

Олимпийский чемпион 2010 года в спринте, тренер сборной Китая по лыжным гонкам Никита Крюков поделился впечатлениями от победы Александра Большунова в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.
«Отдышаться ещё не могу — так сильно болел за Александра. Могу сказать только одно — он большой молодец, он заслужил эту победу, он шёл к ней с 2018 года. Когда на Олимпиаде собирал серебро, потом в 2019-м на ЧМ собирал серебро. И сейчас наконец-то он смог подтвердить своё звание победителя зачёта Кубка мира.
Гонка была напряженная. Видно, что на классике Александр предпринимал шаги, чтобы сделать какой-то отрыв. Группа сильно растянулась, кто-то сильно отстал. Как норвежцы могут впятером уйти вперёд, я не знаю. Их бежит пять человек — и все едут в головке.
Тренеры вели Александра по гонке и передавали всю информацию. Поэтому он знал, что за ним сильные ребята, и нужно делать только одно — натягивать эту резинку, держать высокий темп, чтобы народ потихоньку отваливался. Это и произошло — отвалились Клебо, Иверсен, Масгрейв, Рёте. Кстати, не понимаю, что произошло с Рёте. Он очень спокойно и уверенно сидел сзади, а потом просто отошёл. Как говорится, капнул. Возможно, словил какой-то кризис.
А Александр с третьего круга начал сильно атаковать в подъём, и благодаря своему финишному рывку в финальный подъём победил. Я не ожидал, честно. Сашка, если ты это услышишь — ты большой молодец, я тебе ещё позвоню и поздравлю. Как ты это делаешь? Смотрел вместе с командой Китая, у нас тут есть и норвежские тренеры. Они сами мне говорили: «Не-не, ты думаешь, что этот русский слабый?» Привет, Сашка, и поздравления от Китая», — сказал Крюков в инстаграм-аккаунте Resultfit.ru.
- 27 февраля 2021
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