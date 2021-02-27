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Устюгов: индивидуальный спринт маленько загубил меня

Устюгов: индивидуальный спринт маленько загубил меня
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что рискнул выйти на старт личного спринта, поскольку это был единственный шанс стартовать на чемпионате мира. Устюгов занял в нём пятое место.

«Если бы мне сказали, что я бегу командный спринт, то можно было бы поберечься. А этот индивидуальный спринт маленько загубил меня. Со здоровьем не шутят. Но был единственный шанс выступить на чемпионате мира, и я вызвался. Конечно, неприятно себя ощущал — вроде попал в спринт, но физически чувствовал себя не очень», — рассказал Устюгов в прямом эфире инстаграм-аккаунта комментатора «Матч ТВ» Андрея Романова.

Ранее Устюгов сообщил, что из-за травмы ноги отказался выступить в завтрашнем командном спринте, а также что на чемпионате мира в Оберстдорфе он больше не выступит и будет готовиться к чемпионату России.

Устюгов больше не выступит на чемпионате мира
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