Поляк Жила завоевал золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина, Климов — 18-й

Польский спортсмен Пётр Жила завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Второй результат показал немец Карл Гайгер, третье место занял словенец Анже Ланишек.
Лучшим среди россиян стал Евгений Климов, ставший 18-м. Данил Садреев вышел во вторую попытку с 30-го места и в итоге стал 25-м.
Отметим, что Климов показал прыжки на 103 и 95 м, Садреев – на 99,5 и 94,5 м. Результаты победителя — 105 и 102,5 м.
Михаил Назаров и Денис Корнилов не сумели выйти во вторую попытку.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. HS-106
1. Пётр Жила (Польша) – 268,8.
2. Карл Гайгер (Германия) – 265,2.
3. Анже Ланишек (Словения) – 261,5…
18. Евгений Климов (Россия) – 239,6…
25. Данил Садреев (Россия) – 227,8.
- 27 февраля 2021
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