Большунов и Ретивых побегут командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) побегут Александр Большунов и Глеб Ретивых, Юлия Ступак и Наталья Непряева, сообщает РИА «Новости».

Если с составом женской команды проблем не было, и девушки после скиатлона даже пошли тренировать передачу эстафеты, то у мужчин возникли трудности. Дело в том, что Сергей Устюгов, отобравшийся в командный спринт по спортивному принципу, отказался от участия в гонке из-за сильных болей в травмированной ноге. Чемпион мира в скиатлоне Большунов при этом не хотел бежать вместе с чистым спринтером Ретивых, но, видимо, Вяльбе удалось урегулировать ситуацию.

Мужской и женский командные спринты на турнире пройдут 28 февраля. Женские забеги начнутся в 13 мск, мужские в 14:00.