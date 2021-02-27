Большунов и Ретивых побегут командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) побегут Александр Большунов и Глеб Ретивых, Юлия Ступак и Наталья Непряева, сообщает РИА «Новости».
Если с составом женской команды проблем не было, и девушки после скиатлона даже пошли тренировать передачу эстафеты, то у мужчин возникли трудности. Дело в том, что Сергей Устюгов, отобравшийся в командный спринт по спортивному принципу, отказался от участия в гонке из-за сильных болей в травмированной ноге. Чемпион мира в скиатлоне Большунов при этом не хотел бежать вместе с чистым спринтером Ретивых, но, видимо, Вяльбе удалось урегулировать ситуацию.
Мужской и женский командные спринты на турнире пройдут 28 февраля. Женские забеги начнутся в 13 мск, мужские в 14:00.
- 27 февраля 2021
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