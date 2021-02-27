«Я плакал, орал и молился». Отец Большунова — о победной гонке сына на ЧМ

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, поделился эмоциями от победы сына в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Отец лыжника признался, что с трудом справился с нервным напряжением.

«Эмоции уже позади, еле выдержал весь этот процесс. Надежда умирает последней, как говорится, но было такое ощущение, что сегодня он должен это сделать. Потому что если не сегодня, то когда. Сегодня было видно, что норвежцы помогли, они постоянно ускорялись и привели его к золоту.

Я и плакал, и орал, и молился, просто места себе не находил. Не знаю, что со мной было. Понимаете, у меня сын — чемпион мира, это просто необъяснимое ощущение. Просто летаю от счастья», — цитирует Большунова-старшего ТАСС.