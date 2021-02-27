Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов — об инциденте с финским лыжником: это уже сто процентов не повторится

Большунов — об инциденте с финским лыжником: это уже сто процентов не повторится
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как воспринял решение Международной федерации лыжных гонок (FIS). Ранее стало известно, что организация вынесла ему условное наказание за инцидент, который произошёл во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тогда Большунов попытался ударить финского лыжница Йони Мяки палкой, а после финиша врезался в соперника. Россиянин был раздражён тем, что оппонент не пропустил его в концовке, перекрыв путь.

Условное наказание будет действовать в течение пяти гонок. Если Большунов нарушит правила вновь, то его отстранят на две гонки.

«Я отношусь к этому спокойно, стараюсь спокойно относиться к разным ситуациям. То, что было, уже сто процентов не повторится. Я сказал, значит так и будет. Даже какая бы ситуация не была», — цитирует российского лыжника РИА «Новости».

«Хорошо, что у FIS всё под контролем». Шведские лыжники — о наказании Большунова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021