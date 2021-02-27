Большунов — об инциденте с финским лыжником: это уже сто процентов не повторится

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как воспринял решение Международной федерации лыжных гонок (FIS). Ранее стало известно, что организация вынесла ему условное наказание за инцидент, который произошёл во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тогда Большунов попытался ударить финского лыжница Йони Мяки палкой, а после финиша врезался в соперника. Россиянин был раздражён тем, что оппонент не пропустил его в концовке, перекрыв путь.

Условное наказание будет действовать в течение пяти гонок. Если Большунов нарушит правила вновь, то его отстранят на две гонки.

«Я отношусь к этому спокойно, стараюсь спокойно относиться к разным ситуациям. То, что было, уже сто процентов не повторится. Я сказал, значит так и будет. Даже какая бы ситуация не была», — цитирует российского лыжника РИА «Новости».