Деветьяров: рывок Большунова в скиатлоне нужно включить во все учебники и пособия

Двукратный олимпийский чемпион Михаил Деветьяров прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Большунов выиграл гонку, опередив в концовке пятерых норвежцев.

«Всё правильно сказал сам Александр – против лома – нет приема. Он же один боролся против пятерых норвежцев. И было видно, что лыжи хорошо работали, что Саша постоянно контролировал ситуацию.

Саша очень грамотно проходил спуски, буквально облизывал их. Такое же, кстати, было и во время спринта. И на последнем повороте он по внутреннему радиусу выскочил и сразу пошёл вперед. А норвежца, который был рядом, вынесло.

О чём это говорит? Мастерство Большунова растёт, растёт умение, тактическая грамотность. Он уже не только в подъёмы хорошо работает, но умеет здорово проходить и спуски. Это значит, много работает на тренировках над всеми компонентами.

Здорово Саша вырвался, и затем очень хорошо прошёл поворот на спуске. Очень грамотно облизал, и на финишную прямую вышел с таким отрывом, что мог праздновать победу уже метров за сто до финиша. Этот рывок Большунова нужно включить во все учебники и пособия по лыжным гонкам», — цитирует Деветьярова «Советский спорт».