Тренер норвежцев: для того, чтобы остановить сегодня Большунова, понадобился бы скутер

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум считает, что россиянина Александра Большунова, выигравшего скиатлон на чемпионате мира, сегодня невозможно было остановить.



«Я не знаю, как мы могли бы сегодня его обогнать. Для этого нам понадобился бы скутер. То, что он сделал сегодня — одно из лучших, что я видел.



Сегодня было не так много тактики. Большунов с самого начала сделал гонку непростой. В этом случае необходимо быть полностью включенным. Это индивидуальный вид спорта. Каждый старается использовать свои сильные стороны, но сегодня был один, которого невозможно было победить ни одной тактикой в мире», — цитирует Носсума Аftenposten.

Вслед за Большуновым в скиатлоне финишировали пятеро норвежцев, серебро и бронзу взяли Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд соответственно. Ранее эксперт Фредрик Аукланд заявил, что норвежцы могли превзойти Большунова. По его мнению, скандинавскую сборную подвела тактика.