Стало известно, кто из норвежцев побежит командные спринты

Сборная Норвегии по лыжным гонкам огласила составы на командные спринты в рамках чемпионата мира, которые состоятся завтра.



В женском забеге у Норвегии стартуют Тириль Уднес Венг (первый этап) и Майкен Касперсен Фалла (второй этап), в мужском — Эрик Вальнес (первый этап) и Йоханнес Клэбо (второй этап).



Напомним, что от россиян на старт выйдут Александр Большунов и Глеб Ретивых, Юлия Ступак и Наталья Непряева. Ранее от участия в спринте отказался Сергей Устюгов, который больше не выступит на ЧМ в Оберстдорфе.



Женский полуфинал командного спринта начнётся в 13:30 мск, мужской полуфинал А с участием россиян – в 14:00. У женщин в полуфинале будет первый стартовый номер, у мужчин — второй. Начало финальных забегов – в 15:00 мск.

