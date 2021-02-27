Норвежский журналист призвал поддержать Россию после победы «чистого Большунова»

Журналист норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер поделился мнением о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира — 2021.

«Российский спорт справедливо наказан за обман. Но при этом мы должны отдать должное лучшему в мире лыжнику. Мошенничество до, во время и после Олимпиады в Сочи — самая мерзкая страница в спорте после действий коммунистического режима в ГДР, когда детей систематически уничтожали ради медалей. Поэтому их нет на чемпионате мира как нации.

Россия как сборная не допущена до соревнований, а Большунов и другие российское спортсмены являются членами команды национальной федерации лыжных гонок без флага и гимна. Но именно потому, что обман в России был настолько большим, нам важно поддержать наших соседей, когда их лучший спортсмен в наилучшем стиле завоёвывает золото на чемпионате мира.

У нас нет причин делать ничего, кроме того, что сделал Холунд после финиша. То есть обнять Большунова и поздравить с главным достижением в лыжной карьере. Александр сказал, что он плакал в конце гонки. Возможно, он плакал о лучших временах для потрясённого российского спорта.

На сегодня нет никаких оснований говорить ничего другого, кроме того, что Большунов чист. Да, у него есть тренер с допинговым прошлым и он сам из страны, заражённой допингом, но всё остальное в порядке.

Приятно, что побеждает сильнейший. До тех пор, пока спортсмен чист, не имеет значения, из какой он страны. Было бы здорово, если бы российское спортивное сообщество начало понимать, что одерживать большие победы можно и без обмана. Все почести — России", — говорится в статье Сэтера.