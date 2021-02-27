В Дагестане на соревнованиях по дзюдо произошла массовая драка. Видео

В Каспийске (Республика Дагестан) произошла массовая драка на соревнованиях по дзюдо. Инцидент произошёл на чемпионате СКФО среди юниоров и юниорок, который проходил во Дворце спорта им. Али Алиева.

Судя по всему, драка началась с конфликта спортсменов. При этом точные произошедшего пока неизвестны.

На видео видно, как в драке участвуют десятки человек. В кадр попадает и момент с участием спортсмена, на которого набрасывается кто-то из зрителей. Сам дзюдоист пытается ответить обидчику ударом ногой, несмотря на вмешательство рефери.

На церемонии открытия турнира присутствовали многие известные спортсмены, включая спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова и заслуженного мастера спорта Магомеда Джафарова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».