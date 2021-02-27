Клебо: не имеет значения, четвёртый я или семидесятый. Ненавижу не побеждать

Четырёхкратный чемпион мира Йоханнес Клебо прокомментировал свой результат в скиатлоне, состоявшемся сегодня. Норвежец занял 4-е место с отставанием от победившего россиянина Александра Большунова в 21.5 секунды.
«Я честно попробовал догнать Большунова, но потом понял, что всё кончено. Я должен принять то, что это одна из лучших моих дистанционных гонок, в которых я стартовал. Я знаю, что моё тело готово к бою, но, конечно, злюсь из-за четвёртого места.
Если ты становишься только четвёртым, ты так же легко можешь занимать и 70-е место. Так что это не имеет особого значения. Моей целью сегодня было побороться за подиум. Нас было пятеро или шестеро, которым в конце концов удалось убежать и пойти вместе, и я был среди них, значит, я, должно быть, сделал что-то правильно. Вероятно, это наилучшее из моих выступлений на дистанции, но в конечном счёте это все равно плохой результат. Он очень раздражает. Ненавижу не побеждать. Сегодня я четвёртый, и хотя это хороший результат, но, как я уже сказал, в таком случае я мог бы быть и 70-м. Через пять лет никто не вспомнит, кто стал четвёртым. Так что этого недостаточно», — приводит слова Клебо TV 2.
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