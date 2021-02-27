Aftenposten: Большунов разбил норвежскую армию, это было шоу лучшего лыжника мира

Норвежский журналист Aftenposten Эрленд Несье оценил победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира — 2021.



«Легко сидеть на диване и размышлять о том, что всё могло бы сложиться иначе, если бы было сделано одно вместо другого. Но нет смысла приступать к подобному анализу после того, что сотворил Александр Большунов, разбивший норвежскую армию из пяти человек на потрясающей 30-километровой гонке в Оберстдорфе. 24-летний спортсмен был лучшим по всем статьям на этой сложной трассе.



Когда спортсмены долго идут к цели и наконец-то добиваются своего, их легко хвалить. У Большунова было семь серебряных и одна бронзовая медаль на крупнейших турнирах, но в коллекции столь сильного лыжника последних лет золота не хватало. Даже золото на чемпионате мира в скиатлоне — это по-прежнему мало. Ему всего 24 года, и он способен доминировать ещё 10 лет, если не потеряет мотивацию.



Большунов был способен победить и два года назад в Зеефельде, но тогда он действовал недостаточно умно, упустив Холунда, который проходил в одиночестве концовку марафона. Теперь русская машина мудрее, так что больше никаких послаблений для пятёрки норвежцев не было. Россиянин диктовал темп на протяжении всех 30 километров. Он ускорялся, когда ему хотелось, и отдавал инициативу в те моменты, когда считал это правильным. Он вёл свою игру, несмотря на то что соперник его превосходил числом.



Большунов удостоверился, что темп достаточно высок для того, чтобы баки Клебо и Иверсена опустели. Даже сильный Рёте, бывший чемпион, уже не мог держать скорость. Это многое говорит о темпе. Когда лишь Крюгер и Холунд держались рядом, Большунов ушёл от них по внутреннему радиусу за несколько сотен метров до финишной линии. Шедший впереди Холунд прошёл крутой поворот по иной траектории, Большунов проскользнул мимо и не оглянулся.



На последнем подъёме перед спуском Большунов показал чудовищную силу и умчался от норвежцев. У тех не было ни единого шанса в шоу лучшего лыжника мира. Александр радостно закричал и шесть раз ударил себя по груди после финиша. Норвежцы улыбались, сидя на задних креслах. Все понимали, что проиграли лучшему. Или, как правильно заметил Иверсен, россиянин уничтожал одного соперника за другим.



Возникает вопрос — а есть ли какой-то план, который помог бы справиться с Большуновым? Вряд ли. Эксперт Фредрик Аукланд предположил, что Клебо мог бы побороться за золото на финише, если бы Холунд не стал атаковать на последнем круге. Но почему Ханс Кристер не должен был этого делать? Лыжные гонки — это не футбол, и Холунд, конечно, должен был пытаться воспользоваться своими шансами. В спринтерской борьбе с несколькими соперниками у него шансов бы не было. Да и Большунов сегодня был настолько силён, что и сам бы пошёл в атаку, если бы заметил цепляющегося Клебо. Россиянин действовал умно и позволил Холунду поработать. Собственно, единственным шансом Норвегии сегодня был именно рывок Холунда, если бы он смог добиться большего отрыва на вершине.



У норвежцев ничего не получилось. Это была игра в одни ворота — настолько силён был Большунов. Как итог — абсолютно заслуженная золотая медаль чемпионата мира. Было приятно услышать от норвежских лыжников, как они признают, что проиграли более сильному спортсмену. При этом у россиянина есть шансы закрепить успех. Он говорит, что будет выступать во всех дисциплинах, включая командный спринт. А ещё он фаворит на дистанции 15 км «коньком». Но не сбрасывайте со счетов Холунда, который способен напугать почти любого в гонке с раздельного старта. Ему предстоит биться с Большуновым, который наконец может назвать себя чемпионом», — говорится в статье Несье.

Хватит быть вечно вторым! Как же долго Большунов прорывался к первому золоту ЧМ Александр семь раз (!) оставался с серебром на Олимпиаде и чемпионате мира. Представляете, как он хотел выиграть вожделенное первое золото?