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В Федерации дзюдо Дагестана рассказали, кто начал массовую драку на турнире юниоров

В Федерации дзюдо Дагестана рассказали, кто начал массовую драку на турнире юниоров
Другие / Прочие виды спорта 0
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Глава дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов раскрыл подробности инцидента, который произошёл в Каспийске на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Магомедова, драка началась с конфликта на трибунах между осетинскими и дагестанскими болельщиками.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с массовой дракой. На записи видно, как в драке участвуют десятки человек. В кадр попадает и момент с участием спортсмена, на которого набрасывается кто-то из зрителей. Сам дзюдоист пытается ответить обидчику ударом ногой, несмотря на вмешательство рефери.

На церемонии открытия турнира присутствовали многие известные спортсмены, включая спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова и заслуженного мастера спорта Магомеда Джафарова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В Дагестане на соревнованиях по дзюдо произошла массовая драка. Видео
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