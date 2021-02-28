В Федерации дзюдо Дагестана рассказали, кто начал массовую драку на турнире юниоров

Глава дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов раскрыл подробности инцидента, который произошёл в Каспийске на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Магомедова, драка началась с конфликта на трибунах между осетинскими и дагестанскими болельщиками.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с массовой дракой. На записи видно, как в драке участвуют десятки человек. В кадр попадает и момент с участием спортсмена, на которого набрасывается кто-то из зрителей. Сам дзюдоист пытается ответить обидчику ударом ногой, несмотря на вмешательство рефери.

На церемонии открытия турнира присутствовали многие известные спортсмены, включая спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова и заслуженного мастера спорта Магомеда Джафарова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».