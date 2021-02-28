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Норвегия увеличила отрыв в медальном зачёте ЧМ по лыжам, Россия завоевала первую награду

Норвегия увеличила отрыв в медальном зачёте ЧМ по лыжам, Россия завоевала первую награду
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Вчера, 27 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно четыре комплекта медалей. В женском скиатлоне победу отпраздновала норвежка Терезе Йохауг.

Сразу три медали сборной Норвегии принесли женщины, выступающие в лыжном двоеборье. Норвежки заняли весь пьедестал в гонке преследования, а победителем стала Гида Вествольд Хансен.

В прыжках с трамплина HS-106 победу одержал поляк Пётр Жила.

Минувший день принёс первую награду сборной России. Победу в мужском скиатлоне одержал лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов.

Сборная Норвегии упрочила лидерство в медальном зачёте. Российская команда, завоевавшая первую медаль, теперь делит 4-6 места со сборными Австрии и Польши.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт

1. Норвегия – 4 золота – 5 серебра – 5 бронз (14 медалей)
2. Словения – 1-1-2 (4)
3. Швеция – 1-1-1 (3)
4. Австрия – 1-0-0 (1)
4. Польша — 1-0-0 (1)
4. Россия – 1-0-0 (1)
7. Германия – 0-1-0 (1)
8. Финляндия — 0-1-0 (1)
9. Япония — 0-0-1 (1).

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