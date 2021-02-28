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Девушка Большунова: Саша хотел доказать всем, что бесполезно с ним бороться

Девушка Большунова: Саша хотел доказать всем, что бесполезно с ним бороться
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Лыжница сборной России Анна Жеребятьева, которая является девушкой обладателя Кубка мира Александра Большунова, поделилась своим мнением о победе Александра в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Анна сообщила также, что Большунов чувствует себя увереннее, когда она находится рядом с ним.

«Насколько золото в скиатлоне психологически разгрузит Сашу? Разгрузит. Но вы же знаете, что у него на пять гонок фактически условный срок, одна ошибка — и всё. Он и так уже ничего не слушал и не читал, но эти санкции навалились вдвое. Поэтому он и хотел сегодня доказать всем, что бесполезно с ним бороться.

Саша просит, чтобы я была рядом. Когда был этап Кубка мира в Лахти, я уезжала домой и увидела, что он там вообще никакой, оставшись один. Он сказал: «Приезжай», и я приехала. Ему нужна психологическая поддержка, теперь я это замечаю, раньше — нет. А сейчас мне Бородавко говорит, чтобы я приехала, что я нужна», — приводит слова Жеребятьевой Матч ТВ.

Девушка Большунова заплакала от радости после его победы в скиатлоне на ЧМ
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