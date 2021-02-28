Легков — о победе Большунова в скиатлоне: гонка, которую захочется пересматривать

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова, одержанную им вчера, 27 февраля, в скиатлоне не чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).



«Роскошная гонка! Одна из тех гонок, которую захочется пересматривать. Саша, ты выше всяких похвал. Какая уверенность в каждом движении, какая надёжность! Какой запас прочности!



Уверен, что у каждого нашего спортсмена на чемпионате мира есть такой же потенциал. Ребята, вперёд! Мы с вами», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Легкова в «Инстаграме».

Легков — олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр Игр в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете.