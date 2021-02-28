Канадский лыжник: включу «Калинку» в честь Большунова, и надо будет выпить водки

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова, одержанную им вчера, 27 февраля, в скиатлоне не чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).



«Во время чемпионата мира запрещён гимн России, но в честь победы Большунова я сейчас включу «Калинку». И мы однозначно должны выпить водки. Россияне, конечно же, разливают хорошие напитки. Какая же красивая гонка в исполнении Александра! Вы когда-нибудь видели гонку, где победитель был столь же заслуженным? Это лучший лыжник последних двух лет. Его техника была идеальна, и он ради этой медали поработал в поте лица. С ним в последней горе были Крюгер и Холунд, но он их просто вырубил. Сколько километров он вёл всех за собой? Наверное, 28 из 30, не надеясь ни на какую помощь.



С Большуновым в этом сезоне бывало такое, что он чуть проигрывал на финише и терял голову. Но сегодня это был солдат без подкрепления, один против пятерых. И кто в итоге победитель? Большунов! Его эмоциональное поведение на финишной прямой объяснимо, ведь до этого у него было семь серебряных медалей и бронза, а золота не было. Это заслуженная победа. Говорите что хотите, но обо всём судят по результатам. Он тренируется до отвала задницы, у него чудесная техника, и сегодня никто не сможет поставить под сомнение его чемпионство.



Если бы Большунов не шёл так активно всю дистанцию, удержаться мог бы не только Клебо, но и резкий Иверсен. Дело вообще могло закончиться тем, что Александра оставили бы без медали. Если хочешь победить, то должен выбивать из гонки таких парней, как Клебо и Иверсен. Конечно, иметь на финише таких ребят, как Холунд и Крюгер, — это подарок свыше для Большунова. Таких соперников он будет уделывать каждый раз, когда дело дойдёт до спринта», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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