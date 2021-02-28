Норвежская лыжница Стейра призналась, что болела за Большунова

Норвежская лыжница Кристин Стейра призналась, что болела за россиянина Александра Большунова во время скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В ходе гонки Большунов опередил пятерых норвежских лыжников и впервые стал чемпионом мира.

«Я очень сильно болела за Большунова. Надеюсь, меня сейчас слушает не так много норвежцев. Это абсолютно заслуженная победа. Александр так много работал в этой гонке, что меня переполняет радость от его золотой медали. Он шёл гонку умно, понимая, что при такой тактике с ним в конце могут остаться какие-то норвежцы, но не спринтеры. Все понимают, что если Клебо продержится до конца, то он победит. Так что Большунов правильно делал, что активно работал, страдал, и в итоге он более чем заслужил свой успех», — сказала Стейра в подкасте FasterSkier.

Стейра — олимпийская чемпионка Игр 2010 года в Ванкувере в эстафете 4x5 км, трёхкратная чемпионка мира в эстафете.