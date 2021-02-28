Сорин объяснил, почему Большунов не будет финишёром в командном спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему финишёром в командном спринте на чемпионате мира Оберстдорфе (Германия) будет Глеб Ретивых, а не Александр Большунов.
«Расстановка у мужчин не должна особо удивлять. Ретивых у нас лучший финишёр, когда дело доходит до спринтерских разборок непосредственно на финише. Здесь у него больше преимущество, чем у того же Большунова. Всё-таки Саша любит натягивать, и его тактика очень хорошо подходит для того, кто бежит первый этап. Глебу будет оставаться или сохранить преимущество, или дойти до финиша и попытаться там побороться, что он умеет делать.
У норвежцев бегут Вальнес и Клебо. Реальнее всего как раз убежать от Вальнеса. Это нам на руку, что поставили на первый этап Вальнеса, а не Тёугбёля. Всё-таки Иверсен — это признанный классический спринтер, а «коньком» он бежит не так уверенно. Но норвежцам виднее. До этого они ставили на «классику» Тёугбёля, который ранее не выделялся на Кубке мира, а здесь взял бронзу», — сказал Сорин в эфире Матч ТВ.
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