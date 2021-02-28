Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Во втором полуфинальном забеге россиянки стали вторыми, отстав от шведок на 1,85 секунды.



Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у женщин — в 15:00 мск. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта. Помимо России, борьбу за медали поведут сборные Словении, США, Швейцарии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Чехии и Франции.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня, 28 февраля, в финал вышли по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.