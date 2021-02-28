Сборная Австрии — лидер двоеборья в командных соревнованиях после прыжков, Россия – 11-я

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась первая часть соревновательного дня у двоеборцев в командных соревнованиях.
После прыжков с трамплина лидирует сборная Австрии, второй стала национальная команда Германии, третьей — сборная Японии.
Сборная России, которую представляли Александр Миланин, Самир Мастиев, Вячеслав Барков и Артём Галунин, по итогам первой части соревнований занимает одиннадцатое место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Двоеборье
Мужчины. Команды. Положение после прыжков с трамплина
1. Австрия – 527,8.
2. Германия – 373,5.
3. Япония – 372,6.
4. Норвегия – 373,4.
5. Финляндия – 332,7.
6. Франция – 315,4…
11. Россия – 308,5.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока завоевала одну награду.
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