Сборная Австрии — лидер двоеборья в командных соревнованиях после прыжков, Россия – 11-я

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась первая часть соревновательного дня у двоеборцев в командных соревнованиях.



После прыжков с трамплина лидирует сборная Австрии, второй стала национальная команда Германии, третьей — сборная Японии.



Сборная России, которую представляли Александр Миланин, Самир Мастиев, Вячеслав Барков и Артём Галунин, по итогам первой части соревнований занимает одиннадцатое место.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Двоеборье

Мужчины. Команды. Положение после прыжков с трамплина



1. Австрия – 527,8.

2. Германия – 373,5.

3. Япония – 372,6.

4. Норвегия – 373,4.

5. Финляндия – 332,7.

6. Франция – 315,4…

11. Россия – 308,5.



В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока завоевала одну награду.