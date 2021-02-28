Большунов — о санкциях ВАДА: мы чистые спортсмены, почему мы должны отвечать?
Российский лыжник Александр Большунов высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), из-за которых сборная России выступает без флага и гимна на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Россияне выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта и с названием National athletes of Russia.
«Досада есть, конечно, хотелось бы слушать свой гимн. Ситуация для меня непонятная — мы чистые спортсмены, и я не знаю, что там было, а чего не было, но почему мы должны за это отвечать? Этого я не понимаю», — приводит слова Большунова Матч ТВ.
Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
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