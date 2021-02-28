Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов — о санкциях ВАДА: мы чистые спортсмены, почему мы должны отвечать?

Большунов — о санкциях ВАДА: мы чистые спортсмены, почему мы должны отвечать?
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), из-за которых сборная России выступает без флага и гимна на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Россияне выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта и с названием National athletes of Russia.

«Досада есть, конечно, хотелось бы слушать свой гимн. Ситуация для меня непонятная — мы чистые спортсмены, и я не знаю, что там было, а чего не было, но почему мы должны за это отвечать? Этого я не понимаю», — приводит слова Большунова Матч ТВ.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Норвежский журналист призвал поддержать Россию после победы «чистого Большунова»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021