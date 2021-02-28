Финн Мяки, бежавший рядом с Ретивых, упал перед финишем командного спринта

Финский лыжник Йони Мяки, лидировавший в полуфинальном забеге командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), упал незадолго до финиша. Сборная Финляндии после этого падения стало лишь шестой.

Победу в первом полуфинале одержала сборная Норвегии. Сборная Россия, в составе которой в гонке принимали участие Александр Большунов и Глеб Ретивых, стала второй. Третьей финишировала национальная команда Швеции, четвёртой — сборная Канады.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у мужчин — в 15:30 мск. Список участников гонки станет известен после второго полуфинального забега.

Напомним, сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.