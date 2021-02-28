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Финн Мяки объяснил причину падения перед финишем командного спринта

Финн Мяки объяснил причину падения перед финишем командного спринта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал своё падение, которое произошло незадолго до финиша первого полуфинального забега командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Сборная Финляндии после этого падения стало лишь шестой.

«Кто-то слегка коснулся моей палки, из-за этого я и упал. Сразу после этого я захотел быстрее подняться и нагнать лидеров, чтобы побороться за выход в финал», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Победу в первом полуфинале одержала сборная Норвегии. Сборная Россия, в составе которой в гонке принимали участие Александр Большунов и Глеб Ретивых, стала второй. Третьей финишировала национальная команда Швеции, четвёртой — сборная Канады.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у мужчин — в 15:30 мск. Список участников гонки станет известен после второго полуфинального забега.

Финн Мяки, бежавший рядом с Ретивых, упал перед финишем командного спринта
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