Немец бежал с одной лыжей в командном спринте на ЧМ. Он чуть не сбил соперника из Австрии

У немецкого лыжника Яноша Бруггера отстегнулась лыжа во время командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Спортсмен продолжил проходить трассу и чуть не сбил австрийского лыжника Мику Фермойлена.

В итоге немецкий дуэт занял во втором забеге шестое место, австрийцы — пятое. Обе команды не сумели выйти в финал спринтерской гонки. Финалистами стали команды России (Александр Большунов и Глеб Ретивых), Норвегии, Швеции, Канады, Италии, Чехии, Франции, Швейцарии, Польши и Финляндии.

Начало финала командного спринта у мужчин — сегодня, 28 февраля, в 15:30 мск. В медальном зачёте чемпионата мира в Оберстдорфе лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России на данный момент завоевала одну награду.