Немец бежал с одной лыжей в командном спринте на ЧМ. Он чуть не сбил соперника из Австрии
У немецкого лыжника Яноша Бруггера отстегнулась лыжа во время командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Спортсмен продолжил проходить трассу и чуть не сбил австрийского лыжника Мику Фермойлена.
В итоге немецкий дуэт занял во втором забеге шестое место, австрийцы — пятое. Обе команды не сумели выйти в финал спринтерской гонки. Финалистами стали команды России (Александр Большунов и Глеб Ретивых), Норвегии, Швеции, Канады, Италии, Чехии, Франции, Швейцарии, Польши и Финляндии.
Начало финала командного спринта у мужчин — сегодня, 28 февраля, в 15:30 мск. В медальном зачёте чемпионата мира в Оберстдорфе лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России на данный момент завоевала одну награду.
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