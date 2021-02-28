Легков — о командном спринте: спокойно прошли в финал, но основные фавориты — норвежцы

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в полуфинале командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Спокойно прошли в финал, есть запас. Но есть одна проблема: снег становится всё теплее и теплее. Думаю, применят соль. Россияне, итальянцы, французы, шведы — все могут побеждать и заезжать в призы. Но в любом случае основные фавориты — норвежцы.



Большунов должен пытаться убежать или сделать так, чтобы вперёд ушли максимум три команды. Ну а Ретивых нужно выдавать на финише всё, что он может. Пока что всё у Глеба хорошо. Полуфинал прошёл спокойно, Глеб в хорошем состоянии. Будем надеяться, что в финале пройдёт всё так же, как и в полуфинале», — сказал Легков в эфире Матч ТВ.