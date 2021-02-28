Сорин — о командном спринте: не согласен, что у мужчин норвежцы явно лучше всех

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в полуфинале командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«В конце гонки я кричал Ретивых, чтобы он держал позицию и не уходил назад. Было видно, что забег небыстрый, поэтому второй полуфинал ожидался быстрее. Нужно было проходить напрямую.



Ёкнуло ли сердце, когда Мяки упал недалеко от Ретивых? Нет, не ёкнуло. Мы давали задание идти по правой части, так что Глеб был не рядом с финном. Это тактическое решение. Когда идёшь там, есть возможность ускориться и если что, закрыть калитку. Если идёшь внутри, то больше шансов, что тебя закроют. В финале будет такая же тактика.



У женщин явные фавориты — шведки. Нашим реально побороться за второе-третье место. При хорошем стечении обстоятельств можно и со шведками побороться, потому что неизвестно, в каком состоянии здесь Дальквист. Её не хватило на классическом спринте. Возможно, её не хватит и на финале.



Не согласен, что у мужчин норвежцы явно лучше всех. При варианте, когда Саша будет натягивать и Вальнес поймает кризис, поймает отрыв, Глебу по силам хорошо финишировать», — сказал Сорин в эфире Матч ТВ.